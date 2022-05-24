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    Brent ham petrol 112,81 dolardan işlem görüyor

    Petrol fiyatları, küresel ekonomide yaşanan resesyon ihtimali ve Çin'in koronavirüs önlemleri nedeniyle arz sıkışıklığı görüleceği endişesi ile geriledi.
    • 24.05.2022 - 08:55
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    Brent ham petrol 112,81 dolardan işlem görüyor

    Reuters'in haberine göre, küresel ekonomide yaşananlara paralel olarak, ABD'de yaz sezonunda petrol talebinin toparlanacağı beklentilerinin önüne geçmesiyle değer kaybetti.

    Brent ham petrol yüzde 0,5 düşüşle 112,81 dolar oldu

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 112,81 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 düşüşle 109,74 dolara geriledi.

    Brent petrol dün yükseliş seyrindeydi.

    Petrol fiyatları Asya'daki işlemlerde 1 dolardan fazla düşüş kaydetti. Brent dün yüzde 0,7 yükselirken, ABD hafif ham petrolü yatay seyretmişti.

    Brent petrol

    İç pazarda değişiklik yok

    Bu indirimin ardından benzin ya da motorin grubunda fiyatlarda an itibariyle herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan benzinin litresi ise ortalama 22,86 satılıyor.


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