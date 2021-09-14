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    Brent ham petrol 73.66 dolar

    Dünyada üretim ve dolaşımda önemli bir veri olan petrol fiyatları altı haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 09:39
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    Brent ham petrol 73.66 dolar

    Petrol fiyatları ABD'de kasırga yüzünden duran üretim henüz toparlanmadan bölgeyi etkileyebilecek yeni bir fırtınanın oluştuğu endişeleriyle 6 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜKSELDİ

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 0,8 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,2 daha yükselerek 73.66 dolar seviyesinden işlem gördü.

    ABD hafif ham petrolü dün yüzde 1,1 artış kaydettikten sonra bugün de yüzde 0,3 artış kaydederek 70.68 dolar seviyesinde.

    Brent ham petrol 73.66 dolar #1

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