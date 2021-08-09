Brent ham petrol fiyatları Delta varyantının etkisiyle geriledi

Brent ham petrol fiyatları, Delta varyantının yayılmasının seyahat talebini azaltacağı endişeleriyle 70 doların altına inerek yüzde 2 oranında azalma gösterdi.

Global piyasalarda petrol fiyatları, doların güçlenmesiyle ve Çin başta olmak üzere Asya'da salgına karşı getirilen yeni önlemlerin dünya genelinde yakıt talebindeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine dair endişelerle yüzde 2 geriledi.

BRENT PETROL 69,29 DOLARA GERİLEDİ

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, geçen haftanın tamamında yüzde 6 gerileyerek dört haftanın en büyük haftalık kaybını vermesinin ardından bugün yüzde 2 düşüşle 69,29 dolara geriledi.

9 AYIN EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ

ABD hafif ham petrolü, geçen hafta yüzde 7 düşerek 9 ayın en sert haftalık düşüşünü kaydettikten sonra bugün yüzde 1,9 gerileyerek 66.96 dolarda seyretti.