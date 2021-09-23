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- Brent ham petrolünün fiyatı arttı
Brent ham petrolünün fiyatı arttı
Dünyada sanayiden ulaşım maaliyetlerine kadar üretim kanadındaki fiyatlamaları yakından ilgilendiren Brent petrol fiyatı sınırlı da olsa yükselmeye devam ediyor.
- AA
- 23.09.2021 - 09:07
- Güncelleme : 23.09.2021 - 09:46
Petrol fiyatları, yakıt talebinin artmasıyla ve ABD'nin Meksika körfezini vuran iki kasırganın ardından üretimin düşerek ham petrol stoklarının gerilemesiyle kazanımlarını artırarak yükseldi.
Petrol piyasası, Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin borçlarının temerrüte düşeceğine ve dünyanın ikinci büyük ekonomisine olabilecek etkisine dair endişelerin azalmasından da destek buldu.
VADELİ VARİL FİYATI YÜZDE 0,2 ARTIŞLA 76,36 DOLAR OLDU
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 76,36 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 artışla 72,36 dolarda işlem gördü.