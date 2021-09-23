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Brent ham petrolünün fiyatı arttı

Brent ham petrolünün fiyatı arttı

Dünyada sanayiden ulaşım maaliyetlerine kadar üretim kanadındaki fiyatlamaları yakından ilgilendiren Brent petrol fiyatı sınırlı da olsa yükselmeye devam ediyor.