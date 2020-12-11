Brent petrol 50 dolarda seyrediyor

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in varil fiyatı, aşının talepte toparlanmaya hız kazandıracağı beklentileriyle, varil başına 50 doları aştı.

Brent petrol, varil başına 50 doları aşarak, pandeminin başladığı Mart'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki tırmanışı, Birleşik Krallık'ta hafta başında başlayan ve genişleyerek sürdürülen yaygın aşılama çalışmaları ve ABD'nin de aşılamaya yakında başlayacağına ilişkin açıklamalar destekledi.

AYTIN FİYATLARI YATAY HAREKET EDİYOR

Altın fiyatları ise ABD koronavirüs yardım paketinde anlaşmanın gecikebileceğine ilişkin endişelere karşın, doların 2.5 yılın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesiyle yatay hareket ediyor.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA FİYATLAR

Küresel emtia piyasalarında; Brent petrol yüzde 0,32 düşüşle 50.27 dolar, Batı Teksas yüzde 0,34 düşüşle 47.04 dolar, altın yüzde 0,05 düşüşle 1.834,62 dolar, gümüş yüzde 0,53 düşüşle 23.89 dolar, bakır yüzde 2,36 artışla 7.873 dolar, platin yüzde 0,54 düşüşle 1.027,96 dolar, paladyum yüzde 0,59 artışla 2.360,30 dolar düzeyindeydi.

GRAM ALTIN 466 LİRA

İç piyasada gram altın 466 lira, çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 45 liradan satıldı.