Brent petrol 92,44 dolarda! 10 ayın en yüksek fiyatını gördü Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gideceğini duyurduğu 5 Şubat'tan bu yana Brent petrolün varili 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmanarak, uluslararası piyasalarda 92,44 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varil fiyatı artışını sürdürdü.

Cuma günü 94,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 92,44 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün fiyatı, 5 Şubat'tan beri son 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmandı. Bu tırmanışta dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın 5 Şubat'ta üretimde kesintiye gideceğini duyurması etkili oldu.

Geçen hafta fiyatlar dalgalandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta faiz artırımına bir süre daha devam edebileceği sinyalini vermesiyle fiyatlar hafta ortasında düşüşe geçmişti. Ancak Rusya'nın bazı eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi ülkeler haricindeki alıcılara benzin ve motorin satışını geçici bir süreliğine durduracağını açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti.

Piyasalar tedirgin

Uzmanlar, ihracatın kış öncesinde ve halihazırda küresel piyasada arz sorunu yaşanırken kısıtlanmasının piyasalardaki tedirginliği artırdığını savunuyor.

Arz tarafındaki sıkılaşmaya karşın talebin artmaya devam etmesinin arz talep makasını daha da daralttığına işaret eden uzmanlar, yılın son çeyreğinde küresel petrol stoklarının azalmasıyla fiyatların yükseliş eğiliminde kalacağını belirtiyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 92,77 ile 93,04 dolar aralığının direnç, 92,08 ile 91,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)