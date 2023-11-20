Brent petrol düşüş eğilimini 4. haftaya taşıdı

Geçen hafta enerji emtialarında sert düşüşler görüldü.
Brent petrol de değeri düşen emtialar içinde yer aldı.
76,7 doları test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine inen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1,2 azalışla 80,5 dolardan tamamladı.
Brent petrol böylelikle düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıdı.
Petrol fiyatı ABD ve Çin'de yaşanan ekonomik gelişmelerden etkileniyor
Küresel petrol talebine ilişkin endişeler devam ederken ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırıma son vereceği düşüncesi ile ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişeler piyasalarda yerini koruyor.
Çin, koronavirüs etkisini üzerinden atamadı
Petrol fiyatlarında Çin önemini koruyor. Koronavirüs salgınının ilk çıkış noktası olan Çin'de toparlanma sinyalleri halen zayıf geliyor.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan ekim ayı ekonomik göstergeleri ise üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında koronavirüs sonrası toplanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Doğalgaz değer kaybetti
New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz da geçen hafta yüzde 2,4 değer kaybetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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