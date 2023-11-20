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Brent petrol düşüş eğilimini 4. haftaya taşıdı

Brent petrol düşüş eğilimini 4. haftaya taşıdı Petrol fiyatları tüm üretim fiyatlarının temelini oluşturduğu için ilgiyle takip ediliyor. İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı süreçte savaşın bölge sınırlarını aşma endişesi ile artışa geçen petrol fiyatları, günümüzde düşüş eğilimine girdi.