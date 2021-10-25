Brent petrol fiyatı artmaya devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, üst üste 9 haftalık yükseliş eğiliminin ardından yeni haftaya da değer kazancıyla başladı.

Koronavirüsten kaynaklı durgunluktan çıkan ABD ve dünyanın pek çok yerinde katı yakıt talebi güçlü kalırken, petrol fiyatları hafta sonu kazançlarını daha da artırarak birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

BRENT HAM PETROL 86,24 DOLAR

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı cuma günkü yüzde 1,1 artışın ardından yüzde 0,8 artarak 86,24 dolara yükseldi. Brent daha önce 86,43 dolar ile Ekim 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

ABD HAFİF HAM PETROL 84,63 DOLAR

ABD hafif ham petrolü cuma günü yüzde 1,5 yükseldikten sonra yüzde 1 artarak varil başına 84,63 dolara yükseldi. Seansın başlarında Ekim 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 84,76 dolara dokundu.