Brent petrol fiyatı yüzde 1,4 azaldı: Varili 79,7 dolar Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisindeki verilerden etkileniyor. Brent petrolün değeri akaryakıt fiyatları ve sanayi üretimi üzerinde etkili olurken, ons altın da iç pazarda altın fiyatlarını tetikliyor.

AA

Petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, toplantıda üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Altının ons fiyatı 2018 doların üzerinde

Altının ons fiyatı ise 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzerini test etti. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Borsa İstanbul yükselişte

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kazancıyla günü 7.959,95 puandan tamamladı.

Dolar/TL

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,13 artışla günü 28,8663'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 28,8960 seviyesinden işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)