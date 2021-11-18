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    Brent petrol fiyatları geriliyor

    Petrol fiyatları, Çin'in petrol rezervlerini kullanacağını açıklamasının ardından dünkü düşüşünü sürdürdü.
    • REUTERS
    • 18.11.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 08:49
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    Brent petrol fiyatları geriliyor

    ABD'nin büyük petrol üreticilerinden petrol fiyatlarını düşürmek için rezervlerini kullanmaları isteğinde bulunduğunu bildiren haberinin ardından Çin'in petrol rezervlerini kullanacağını açıklaması geldi.

    Petrol fiyatları; ABD, Japonya ve Çin'in ham petrol rezervlerinden satış yapabilecekleri beklentisiyle sert düşüş kaydediyor.

    EKİM AYI BAŞINDAN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM DÜN GÖRÜLDÜ

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 2,6 düşüşle ekim ayının başından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledikten sonra, bugün yüzde 0,6 düşüşle 79,84 dolara indi.

    ABD hafif ham petrolü, dün yüzde 3 geriledikten sonra, bugün yüzde 1,1 düşüşle 77,52 dolara indi.

    Brent petrol fiyatları geriliyor #1

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