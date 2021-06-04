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- Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı
Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı
- DHA
- 04.06.2021 - 18:05
Brent petrol, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 100 bin varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72,17 dolara kadar çıktı.
API VERİLERİNE GÖRE HAM PETROL STOKLARI AZALDI
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.
OPEC+ GRUBU YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ
OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99 milyon 800 bin varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97 milyon 500 bin varilde kalacağını öngörüyor.
KÜRESEL EMTİA FİYATLARI
Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,52 artışla 71,76 dolar, Batı Teksas yüzde 0,77 artışla 69,14 dolar, altın yüzde 1,28 artışla 1.894,62 dolar, gümüş yüzde 1,30 artışla 27,79 dolar, bakır yüzde 2,92 düşüşle 9 bin 818,50 dolar, platin yüzde 0,53 artışla 1.168,73 dolar, paladyum yüzde 0,74 düşüşle 2 bin 825,25 dolar düzeyindeydi.
İÇ PİYASADA ALTIN
İç piyasada, gram altın 528 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 457 liraya yükseldi.