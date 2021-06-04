Brent petrol iki yılın zirvesine çıktı

Gösterge Brent petrolün varil fiyatı,72,17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Brent petrol, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 100 bin varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72,17 dolara kadar çıktı.

API VERİLERİNE GÖRE HAM PETROL STOKLARI AZALDI

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute-API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.

OPEC+ GRUBU YIL SONU ÖNGÖRÜSÜ

OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99 milyon 800 bin varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97 milyon 500 bin varilde kalacağını öngörüyor.

KÜRESEL EMTİA FİYATLARI

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,52 artışla 71,76 dolar, Batı Teksas yüzde 0,77 artışla 69,14 dolar, altın yüzde 1,28 artışla 1.894,62 dolar, gümüş yüzde 1,30 artışla 27,79 dolar, bakır yüzde 2,92 düşüşle 9 bin 818,50 dolar, platin yüzde 0,53 artışla 1.168,73 dolar, paladyum yüzde 0,74 düşüşle 2 bin 825,25 dolar düzeyindeydi.

İÇ PİYASADA ALTIN

İç piyasada, gram altın 528 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 457 liraya yükseldi.