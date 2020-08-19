Brent petrol nedir? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrol nedir? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrol, genel olarak piyasaların yakından takip ettiği, dünya petrol piyasasına yön veren yakıttır.

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür.

Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.

İŞLENMESİ KOLAY PETROL

Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

VARİL FİYATI NE KADAR?

Öte yandan Dün 44,76 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 45,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,56 dolardan alıcı buldu.