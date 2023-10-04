Brent Petrol: Son bir ayın en düşük seviyesinde Brent petrolün varili, doların güçlenmesi ve Fed'in faiz artışı beklentisinin talebi olumsuz etkilemesiyle birlikte 88,79 dolarla inişe geçti.

AA

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışına devam edilebileceği yönündeki açıklamaları sonrası petrole talep endişeleri arttı.

Dün 91,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 88,79 dolar oldu.

Böylece, Brent petrolün varil fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,22

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,22 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, OPEC toplantısından çıkacak üretim kararına odaklandı

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün yapılacak toplantısından çıkacak üretim kararına odaklanmış durumda ancak dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen makroekonomik veri akışının Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına işaret etmesiyle petrol fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

"Artan petrol fiyatları enflasyonla mücadeleye engel"

Artan petrol fiyatlarının oluşturduğu çarpan etkisinin enflasyonla mücadelede en büyük engel olduğunu belirten Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da şu ifadeyi kullandı:

Artan benzin fiyatları tüketicilerde enflasyonun yeniden yükseleceği korkusu yaratıyor.

"Doların artması petrole olan talebi azalttı"

ABD dolarının son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkması da diğer para birimlerini kullanan alıcıların petrole olan talebini azalttığı için fiyatların düşüşüne katkıda bulunuyor.

OPEC kararı bekleniyor

Piyasalar, OPEC ülkelerinin vereceği üretim kararına odaklandı. Ancak grubun en büyük üreticileri Rusya ve Suudi Arabistan toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda, mevcut kesintilerde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

"Rusya petrol kesintisini devam ettirecek"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını gelecek ay gözden geçireceğini söyleyerek şöyle konuştu:

Rusya eylül ve ekimde devreye giren günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar devam ettirecek.

Suudi Arabistan'ın kesintisi aralık ayının sonuna kadar

Suudi Arabistan da benzer bir açıklamada bulunarak, temmuzdan bu yana uygulanan günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintinin aralık ayının sonuna kadar sürdürülmesi kararına sadık kalınacağını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde ise söz konusu kesinti kararının kasımda yeniden gözden geçirileceği ve gerekirse artırılabileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)