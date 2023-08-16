Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar seviyesine geriledi Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varil fiyatındaki iniş ve çıkışlar merakla takip ediliyor. Şu anda Çin etkili sınırlı bir azalma gösteren petrol fiyatı, ABD'den bugün gelecek stok verileri ile yeniden şekillenecek.

AA

Son günlerde enerji piyasalarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Brent petrol, varil fiyatında görülen yüzde 0,35'lik düşüşle birlikte 84,59 dolar geriledi.

Bu durum, küresel piyasa enerjilerinin dalgalanabilir yapısı bir kez daha ortaya çıkıyor.

Petrol fiyatları, uluslararası ekonomi, siyasi olaylar ve arz-talep durumu gibi birçok faktörden etkilenmesi için, bu tür fiyat hareketlerini izlemekte ve analiz edilmekte.

Yatırımcılar, enerji piyasalarındaki bu tür hareketlerini yakından takip ederek gelirlerini ticaret ve yatırım stratejilerini şekillendiriyor.

Fiyat düşüşünün nedeni Çin'den gelen ekonomik veriler

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri körüklemesi petrol fiyatlarını düşürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar

Dünü 84,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 84,59 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,70 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol arzı azaldı

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'de ham petrol arzının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 195 bin varil düştüğünü açıklaması fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi kısıtladı.

Stoklar azalırsa fiyat artabilir

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda azalışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarında artış olması bekleniyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Analistler Brent petrolde teknik olarak 84,75 ile 84,83 dolar aralığının direnç, 84,37 ile 84,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.