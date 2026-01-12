Brent petrol yükselişte: Varil fiyatı 63,15 dolar

- Brent petrolün varil fiyatı günlük işlemlerde yüzde 0,6 artarak 63,15 dolara çıktı.
- ABD Merkez Bankası politika beklentileri ve küresel arz endişeleri, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
- Özellikle Venezuela ve Küba ile ilgili ABD’nin adımları, arz güvenliği ve yatırım beklentilerini olumsuz etkiliyor.
Cuma günü 63,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,74 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 63,15 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,04 dolardan alıcı buldu.
KÜRESEL ARZ ENDİŞELERİ ARTTI
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin güçlü seyrini koruması ve ABD'nin Latin Amerika merkezli adımlarının küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi.
Brent petrolde teknik olarak 64,08 dolar direnç, 58,75 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.
MADDE MADDE PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ
Fed etkisi:
ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentisi doların değerini baskıladı, bu da petrol gibi emtia fiyatlarını yukarı taşıdı.
Powell belirsizliği:
Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik hukuki baskı iddiaları, piyasalarda tedirginliği artırarak risk algısını yükseltti.
Fed’in bağımsızlığı tartışması:
Para politikasının siyasi baskı altına girebileceği endişesi, küresel piyasalarda belirsizliği derinleştirdi.
Venezuela alarmı:
ABD’nin Venezuela merkezli askeri ve siyasi adımları, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini güçlendirdi.
Petrol varlıkları tartışması:
Trump’ın Venezuela’nın petrol varlıklarına ilişkin sert açıklamaları, piyasalarda arz güvenliği kaygısını artırdı.
Yatırımcı geri adımı:
ExxonMobil’in Venezuela’yı “yatırım yapılamaz” ilan etmesi, üretim artışına dair beklentileri zayıflattı.
Küba’ya petrol freni:
Venezuela’dan Küba’ya petrol akışının durdurulduğunun açıklanması, bölgesel arz dengelerini tartışmaya açtı.
Yeni yaptırım ihtimali:
ABD’nin Küba’ya karşı daha sert adımlar atabileceği sinyali, piyasada risk primini yükseltti.