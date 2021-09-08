Brent petrollün varil fiyatı yüzde 0,7 değer kaybetti

Brent petrollün varil fiyatı bugün 71,7 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı, altının onsu ve Borsa değerleri ile veri gündemine kısa bir göz atalım.

Dünyada emtia tarafında, altının ons fiyatı dün yüzde 1,6'lık düşüşle 1.794 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün 1.800 doların üzerini test ediliyor.

Brent petrollün varil fiyatı, dün yüzde 0,7 değer kaybetmesi sonrası bugün 71,7 dolardan işlem görüyor.

RİSK İŞTAHI AZALDI

Yurt içinde, dün azalan risk iştahı ile Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 1.454,74 puandan tamamladı.

DOLAR/TL BİR HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEN KAPANDI

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda güçlenen doların etkisiyle 8,3531 ile bir haftanın en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3510 seviyelerinde bulunuyor.

PAY PİYASALARINDA OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Analistler, ekonomik büyümeye dair endişeler ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışı ve oynaklığın devam ettiğini söyledi.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

BORSA İSTANBUL DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.450 ve 1.430 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.