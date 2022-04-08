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    Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

    Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

    Petrol piyasasında hızlı bir soğuma başladı. Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan Brent petrol, bu sabah 100 doların altını gördü.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:27
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    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, piyasalardaki etkisini sürdürüyor.

    Savaşın üzerine küresel piyasalarda tedarik sıkıntıları yaşanırken, petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik bu kez gerileme yönünde.

    Brent petrol varil fiyatları değer kaybı yaşayarak 100 doların altına inmeye başladı.

    Akaryakıt indirimleri yolda

    Böylelikle, petrolde yaşanan bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

    Öte yandan Brent petrol fiyatları 8 Mart tarihinde rekor kırarak 127 dolar seviyesine yükselmişti. 16 Mart'ta ise 98 dolarla savaşın başladığı günden bugüne en düşük seviye görülmüş oldu.

    Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi #1


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