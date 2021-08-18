Brent petrolün varil fiyatı 69,32 dolar

Seyahat kısıtlaması beklenti ile inişe geçen Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,03 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,61 dolardan alıcı buluyor.

SEYAHAT KISITLAMALARI BEKLENTİSİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Dünya genelinde artan koronavirüs vakalarının yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği beklentisi, fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD dolarının yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ekonomik daralmaya işaret eden veriler de fiyatları baskılamaya devam ediyor.

ABD HAM PETROL MADDE STOKLARI DÜŞTÜ

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün ülkenin petrol stoklarındaki haftalık düşüş öngörüsü ise dünya genelinde artan vaka sayılarından talebin etkilenmediği algısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Enstitüye göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 1 milyon 163 bin varil düştü.

PETROL ÜRETİMİNİN EYLÜL AYINDA ARTMASI BEKLENTİSİ FİYATLARA OLUMSUZ YANSIYOR

ABD'de petrol üretiminin eylül ayında Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi de fiyatlarda olumsuz etkisini sürdürüyor.