Brent petrolün varil fiyatı 82,33 dolar

Petrol, tedarik zincirinden gıda fiyatlamalarına kadar etki ediyor. Bu nedenle de piyasaların odağına yerleşti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün 82,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları ABD'de petrol talebinin sağlıklı güven veren sistemlerde seyrederken, ABD öncülüğündeki büyük ülkelerdeki rezervlerinden ham petrol tedariklerinin aynı seviyedeki ülkelerde ne cevap vereceklerini izleyecek.

PETROL ÜRETİCİLERİNİN TEPKİSİNİN BELİRSİZ OLMASI FİYATLARA YANSIDI

ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkeler stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunmaya hazırlanırken, gelecek hafta bir araya gelecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun vereceği tepkinin belirsizliği fiyatlarda etkili oldu.

HAM PETROL STOKLARI GEÇEN HAFTA 1 MİLYON VARİL ARTTI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 434 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 950 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 604 milyon 500 bin varile düştü.

ABD BENZİN STOKLARI AZALDI

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 211 milyon 400 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,58 dolar aralığının direnç, 82,28 ile 82,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.