Brent petrolün varil fiyatı 92,69

Küresel anlamda yaşanan jeopolitik endişelerle yükselen Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,69 dolardan işlem görüyor. İran'a uygulanan ambargonun kaldırılması da gündemde.

Dün 94,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,97 dolar seviyesinde tamamladı.

BRENT PETROL FİYATI YÜZDE 0,30 AZALDI

Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 92,69 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,37 dolardan alıcı buldu. Fiyatların düşüşünde, İran'dan piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ediyor.

Dün Fransız Senatosunda söz konusu müzakerelere ilişkin senatörleri bilgilendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini kaydetti.

İRAN'A YAPTIRIM KALDIRILINCA GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL PETROL ARZ EDİLECEK

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün piyasaya arz edilebileceği değerlendiriliyor.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER VİANA'DA YAPILACAK

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da gerçekleşiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 92,94 ile 93,61 dolar aralığının direnç, 92,27 ile 91,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.