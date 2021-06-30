Brent petrolün varil fiyatı arttı

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 75,07 dolarda seyretti.

Dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 73,3 dolarla 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından kayıplarını telafi ederek 74,5 dolarda dengelenirken, altının onsu 1.751 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası bugün 1.758 dolar civarında bulunuyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ SEYAHAT KISITLAMALARI ENDİŞESİ İLE FİYATLANIYOR

ABD ham petrol stoklarının geçen hafta düşüş kaydetmesi ve koronavirüs vakalarının artması sonucu bazı ülkelerde seyahat kısıtlamaları endişelerinin etkisiyle önceki günkü kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 75,07 dolarda seyretti. ABD hafif ham petrolü önceki seansta yüzde 0,1 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,6 artışla 73.44 dolarda seyretti.

DEĞİŞİM ORANLARI

Brent petrolü (değişim; son işlem): 0,41 yüzde 75.07

ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): 0,67 yüzde 73.47