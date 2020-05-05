Brent petrolün varili 27,32 dolar

Uzmanlara göre, ABD-Çin arasındaki gerginlik olasılığı petrol fiyatlarının artmasını kısıtladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,32 dolardan işlem görüyor.

Dün 26,61 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 26,49 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili bugün saat 09.28 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 3,13 artışla 27,32 dolardan işlem gördü.

PETROLDE SON DURUM

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,34 dolardan alıcı buldu.

OPEC ve bazı üretici ülkelerin, üretim kesintilerinin devreye girmesi ve bazı ülkelerinin ekonomilerini, tedbirleri gevşeterek canlandırma girişimlerinin petrol talebini yükselteceği beklentileri, küresel petrol fiyatlarının yükselmesini destekliyor.

ABD - ÇİN GERGİNLİĞİ

Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki gerginlik olasılığının petrol fiyatlarının artmasını kısıtladığını belirtiyor.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi kararı ise 1 Mayıs itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlandı.

9.7 MİLYON VARİLLİK AZALTMA

Anlaşmaya göre, bu ülkeler toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9.7 milyon varil azaltacak.

Brent petrolde teknik olarak 28,52 ile 28,80 dolar aralığının direnç, 26,57 ile 26,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.