Brent petrolün varili 53 dolar

Küresel piyasalarda önemli bir gösterge olan Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 51,84 dolara kadar yükselirken, günü 51,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı.

BRENT PETROLÜN VARİLİ, YÜZDE 2,32 ARTTI

Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 artışla 53 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 5 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

BATI TEKSAS HAM PETROL 49,55 DOLAR

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 49,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı sonrasında mevcut üretim kesintisinin devam edeceğine ilişkin beklenti, fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Koronavirüs salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmaları da fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

OPEC+ GRUBUNUN ÜRETİMİ HER AY 500 BİN VARİL ARTIRMA TALEBİ

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, OPEC+ grubunun, ocak ayından itibaren günlük petrol üretimini kademeli olarak her ay 500 bin varil artırma kararı aldığını anımsatarak, bugünkü toplantıda bu adımının piyasalara etkisinin değerlendirileceğini aktardı.

Chalhoub, "Bir kez daha, petrol üreticilerinin petrol piyasalarını etkileme esnekliği ve kapasitesinin yanı sıra grubun birliği test edilecek ve bazı üyelerin salgın kaynaklı küresel ekonomik zorluklarla başa çıkmakta diğerlerinden daha iyi koşullara sahip olduğu ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

BRENT PETROLDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 53,11 ile 53,64 dolar aralığının direnç, 52,58 ile 52,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.