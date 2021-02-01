Brent petrolün varili 55,37 dolar oldu

Brent petrolün varil fiyatı önemli bir ekonomik veri olarak takip ediliyor. Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,37 dolardan işlem gördü.

Geçen haftanın son iş günü 56,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,88 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın gönüllü 1 milyon varil petrol üretim kısıntısını uygulamaya başlayacak olmasıyla az da olsa destek buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ocak'taki toplantısında, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üye ülkelerin ekonomilerini ve enerji piyasalarını desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve martta gönüllü olarak üretimde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini açıklamıştı.

PETROL FİYATLARI OCAK AYINI VARİL BAŞINA 50-55 DOLAR ARALIĞINDA TAMAMLADI

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, petrol fiyatlarının ocak ayını varil başına 50-55 dolar aralığında tamamladığını ve hala ikinci dalga salgın dolayısıyla uzatılan kısıtlamalar nedeniyle düşen petrol talebinin gölgesinde hareket ettiğini ifade etti.

Hali hazırda düşük seyreden petrol fiyatlarının mevcut seviyesini en azından 2021'in ilk döneminde de koruyacağını kaydeden Chalhoub, "Yatırımcılar OPEC+ ülkelerinin şubat ayında atacağı adımlarla şubat ve mart ayındaki Suudi Arabistan'ın ek kesintisinin etkilerini izliyor olacak. Ancak, sonuçta talepteki düşük seviyeler devam ettiği sürece, ciddi bir kesinti veya beklenmeyen durum da yaşanmazsa, fiyatlardaki mevcut seviyeler devam edecektir." dedi.

DİRENÇ VE DESTEK BÖLGESİ

Brent petrolde teknik olarak 55,55 ile 55,61 dolar aralığının direnç, 55,33 ile 55,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.