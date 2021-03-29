Brent petrolün varili 63,30 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda düşüş yaşayarak 63,30 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,57 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 63,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,73 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARIN DÜŞÜŞÜNDE SÜVEYŞ KANALI'NA OTURAN GEMİNİN YÜZDÜRÜLMESİ ETKİLİ OLDU

Fiyatların düşüşünde, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunun duyurulması etkili oldu.

1 NİSAN'DAKİ TOPLANTI BEKLENİYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşmek üzere gerçekleştireceği 1 Nisan'daki toplantıda, var olan üretim kesintilerinin korunacağı beklentisi ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararı çıkmıştı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 63,35 ile 63,58 dolar aralığının direnç, 62,95 ile 62,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.