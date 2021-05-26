Brent petrolün varili 68.68 dolar

Dün 68,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,49 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş tahminine karşın İran petrol arzının yeniden başlaması olasılığıyla karışık bir seyir izliyor.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 68,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,16 dolardan alıcı buldu.

ABD'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARINDA 436 BİN VARİL DÜŞTÜ

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 436 bin varil düşüş gerçekleşti.

İRAN VE ABD ARASINDA DEVAM EDEN NÜKLEER ANLAŞMA MÜZAKERELERİNİN ETKİSİ

Söz konusu düşüş tahmini, ülkede talebin toparlanacağı beklentilerini desteklerken, İran ve ABD arasında devam eden nükleer anlaşma müzakereleri de petrol fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 68,70 ile 68,96 dolar aralığının direnç, 68,44 ile 68,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.