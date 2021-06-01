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    Brent petrolün varili 70,30 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,30 dolardan işlem görüyor.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:45
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    Brent petrolün varili 70,30 dolar

    Dün 69,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,82 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 70,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,73 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

    EKONOMİK TOPARLANMA VE SEYAHATLERİN ARTMASI TALEBE YANSIDI

    Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ile birçok Avrupa ülkesinde devam eden ekonomik toparlanmanın ve yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın petrol talebine yansıyacağı algısının güçlenmesi etkili oldu.

    Brent petrolün varili 70,30 dolar #1

    PETROL TALEBİ GÜÇLENİYOR

    Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlandığı ABD'de, petrol talebi görünümü büyük şehirlerde kısıtlamalar kaldırıldıkça güçleniyor. Son olarak, Şikago'da sektörler arasındaki kısıtlamalar büyük ölçüde gevşetilirken, New York şehrindeki işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren tamamen açılması planlanıyor.

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