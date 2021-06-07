Brent petrolün varili 71,36 dolar

Cuma günü 72,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 71,36 dolardan işlem görüyor.

Dünyada alınan kararlar ve beklentiler petrol fiyatını etkiliyor. Bir yanda İran'ın petrol üretimine geçmesi arz fazlalığı yaratacakken, yazın gelmesiyle birlikte seyahatlerin çoğalması da talebe olumlu yansıyacak.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 71,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,19 dolardan alıcı buldu.

PETROL AMBARGOSUNUN KALDIRILMASIYLA ARZ FAZLASI YAŞANMASI ENDİŞELERİ FİYATLARI BASKILIYOR

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karar için yapılacak toplantı fiyatlardaki etkisini sürdürüyor. 10 Haziran'da yapılması planlanan toplantıda anlaşma sağlanması durumunda, İran'a uygulanan petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanması endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Ancak uzmanlar, İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılamayacağı görüşünde.

YAZ DÖNEMİNDE SEYAHATLERDE BEKLENEN ARTIŞ PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ KISITLIYOR

Öte yandan, ekonomik toparlanmayla yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor. Piyasalarda, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında petrol arzını geçeceği tahminleri de fiyatları olumlu yönde etkilemeye devam ediyor.