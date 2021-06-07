Euro
10.5426
-0.07%
Dolar
8.6393
-0.32%
Altın
526.03
-0.18%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
312.646
-0.92%
EXEN Coin
34.50
-2.87%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Brent petrolün varili 71,36 dolar

    Cuma günü 72,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 71,36 dolardan işlem görüyor.
    • AA
    • 07.06.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varili 71,36 dolar

    Dünyada alınan kararlar ve beklentiler petrol fiyatını etkiliyor. Bir yanda İran'ın petrol üretimine geçmesi arz fazlalığı yaratacakken, yazın gelmesiyle birlikte seyahatlerin çoğalması da talebe olumlu yansıyacak.

    Brent petrolün varili, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 71,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,19 dolardan alıcı buldu.

    PETROL AMBARGOSUNUN KALDIRILMASIYLA ARZ FAZLASI YAŞANMASI ENDİŞELERİ FİYATLARI BASKILIYOR

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık iki aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karar için yapılacak toplantı fiyatlardaki etkisini sürdürüyor. 10 Haziran'da yapılması planlanan toplantıda anlaşma sağlanması durumunda, İran'a uygulanan petrol ambargosunun kaldırılmasıyla piyasalarda arz fazlası yaşanması endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Ancak uzmanlar, İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılamayacağı görüşünde.

    Brent petrolün varili 71,36 dolar #1

    YAZ DÖNEMİNDE SEYAHATLERDE BEKLENEN ARTIŞ PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ KISITLIYOR

    Öte yandan, ekonomik toparlanmayla yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın talep görünümüne olumlu yansıması petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor. Piyasalarda, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında petrol arzını geçeceği tahminleri de fiyatları olumlu yönde etkilemeye devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir