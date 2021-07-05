Brent petrolün varili 76,22 dolar

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda sınırlı düşüşle 76,22 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 76,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,20 dolardan alıcı buldu.

ÜRETİM POLİTİKASINA İLİŞKİN KARAR GÖRÜŞÜLECEK

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına ilişkin kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

FİYAT DALGALANMALARININ BİR NEDENİ DE TOPLANTININ ERTELENMESİ

Grubun 1-2 Temmuz'da iki gün üst üste yapılan görüşmelerde anlaşmaya varamaması üzerine karar toplantısı bugüne ertelenmişti. Bu durum ise fiyatlarda dalgalanmalara neden oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, 18. Bakanlar Toplantısı'na bugün devam edecek.

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

KORONAVİRÜSÜN TALEP BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan, koronavirüs varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüsn "delta" varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 76,32 ile 76,87 dolar aralığının direnç, 75,77 ile 75,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.