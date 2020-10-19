Brent petrolün varili haftaya 42.86 dolardan başladı

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 42.86 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 43.21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42.93 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, takvimlerin 19 Ekim'i işaret ettiği bugün saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 düşüşle 42.86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41.06 dolardan alıcı buldu.

ÇİN’DE EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİNİN ALTINDA KALINCA

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de büyümenin beklenenin altında gerçekleşmesi etkili oldu. Çin Ulusal İstatistik İdaresine göre, Çin ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü.

GEÇEN HAFTA PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI, 12 ADET ARTTI

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 12 adet arttı. Söz konusu artış, ocak ayından bu yana ülkedeki en yüksek petrol kule sayısı artışı olarak kayıtlara geçti. Böylece ABD'nin ham petrol üretiminin yükseleceği ve petrol pazarında arz fazlası oluşacağı algısı güçlendi.

“HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞEN PETROL TALEBİ, ETKİSİNİ GÖSTERDİ”

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, petrol fiyatlarındaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri ve hava taşımacılığı sektöründeki düşen petrol talebi nedeniyle fiyatların 40-42 dolar aralığında sıkıştığını belirtti.

Chalhoub, "Ayrıca ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmalar ve Libya'nın petrol ihracatına başlamasıyla piyasaya günlük yaklaşık 500 bin varil petrol girmesi, fiyatları etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BRENT PETROL FİYATINDA DİRENÇ VE DESTEK ARALIĞI

Brent petrolde teknik olarak 43.03 ile 43.29 dolar aralığının direnç, 42.58 ile 42.39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.