Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,68 dolardan işlem görüyor

Koronavirüsün delta varyantı, Meksika Körfezi'ndeki kasırga endişesi, Çin ekonomisinin güçlenmesi gibi faktörler Brent petrolün fiyatını arttırıcı etmenler olarak öne çıkıyor.

Cuma günü 71,17 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 71,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,36 dolardan alıcı buldu.

Önceki hafta yüzde 9'a yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları, geçen hafta cuma gününe kadar ise yüzde 9'a yakın yükseldi.

DELTA VARYANTI PİYASALARDA BİR RİSK UNSURU

Koronavirüs salgınında delta varyantının, ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi hala piyasalarda bir risk unsuru olarak algılanmaya devam ediyor.

ÇİN EKONOMİSİNİN NORMALE DÖNMEYE BAŞLADIĞI HABERLERİ FİYATLARI ARTIRIYOR

Ancak son günlerde Çin ekonomisinin normale dönmeye başladığına ilişkin haberler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

PETROL ÜRETİM ALANLARININ KASIRGA ENDİŞESİ FİYATLARA YANSIYOR

Ayrıca Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim alanlarının kasırga endişesiyle boşaltılması da petrol fiyatlarını yükseltiyor.

ABD'DEKİ PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 5 ADET ARTTI

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ağustos döneminde, bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 410'a yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 arttı.

Brent petrolde teknik olarak 71,80 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 70,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.