Dolar
7.7362
0.3814%
Euro
9.1835
0.4352%
Altın
1886.93
-0.0365%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.812
0.3921%
Bitcoin
132807.6
2.559%
EXEN Coin
12.34
0.48%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında havacılık anlaşması

    İngiltere ve ABD, iki ülke arasındaki uçuşların önümüzdeki yıl devam etmesini sağlamak için bir “Havacılık Anlaşması”na karşılıklı olarak imza attı.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 16:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında havacılık anlaşması

    İngiltere’nin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği’nin (AB) bir parçası olduğu dönemde imzalanan daha önceki bir anlaşmanın yerini alması için ABD ile bir "Havacılık Anlaşması"nın imzalandığını duyurdu.

    "DÜZENLENEN MEVCUT ANLAŞMANIN YERİNİ ALDI"

    Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Düzenleme, seyahatin devamını koruyarak mevcut AB anlaşmanın yerini alacak.” ifadeleri yer aldı.

    BREXİT KARARI SONRASINDA İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ

    İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma, geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı. Söz konusu taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

    Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında havacılık anlaşması #1

    ANLAŞMAYA VARILAMAMASI DURUMUNDA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

    31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir