Brexit sonrası için İngiltere ve ABD arasında havacılık anlaşması

İngiltere ve ABD, iki ülke arasındaki uçuşların önümüzdeki yıl devam etmesini sağlamak için bir “Havacılık Anlaşması”na karşılıklı olarak imza attı.

İngiltere’nin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin Avrupa Birliği’nin (AB) bir parçası olduğu dönemde imzalanan daha önceki bir anlaşmanın yerini alması için ABD ile bir "Havacılık Anlaşması"nın imzalandığını duyurdu.

"DÜZENLENEN MEVCUT ANLAŞMANIN YERİNİ ALDI"

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Düzenleme, seyahatin devamını koruyarak mevcut AB anlaşmanın yerini alacak.” ifadeleri yer aldı.

BREXİT KARARI SONRASINDA İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma, geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı. Söz konusu taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

ANLAŞMAYA VARILAMAMASI DURUMUNDA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.