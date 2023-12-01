Brezilya da oyuna katılıyor! Ocak 2024'te OPEC+ grubuna dahil olacak Rusya ve Suudi Arabistan önderliğindeki iki örgüt arasına yeni bir ülke daha dahil oluyor.

AA

Dünyadaki fiyatlamaları, petrol üreticisi ülkelerin aldığı kararlar şekilendiriyor.

Brezilya'nın, Ocak 2024 itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna katılacağı duyuruldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevirim içi düzenlenen 36. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, ocak 2024'ten itibaren OPEC+ grubu ittifakına dahil olacak Brezilya'nın Maden ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira'nın toplantıya katılımının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kesinti kararına bağlı kalınacak

Mevcut petrol piyasası temelleri ışığında, grubun, 4 Haziran'daki 35. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan üretim kesintisi kararına bağlı kalacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu karar doğrultusunda, Angola, Kongo ve Nijerya'nın gelecek yılki üretim seviyesinin yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Bir sonraki toplantı Viyana'da

Açıklamada, 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı'nın 1 Haziran 2024'te Viyana'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bazı üye ülkeler gönüllü ek üretim kesintisine gidecek. OPEC'ten yapılan açıklamada, bazı üye ülkelerin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü ek üretim kesintisine gideceği belirtildi.

Gönüllü ek üretim kesintisi yapacak ülkeler

Buna göre, gelecek yılın ilk çeyreğinde Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil, Irak günlük 223 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri günlük 163 bin varil, Kuveyt günlük 135 bin varil, Kazakistan günlük 82 bin varil, Cezayir günlük 51 bin varil, Umman günlük 42 bin varillik üretim kesintisine gidecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)