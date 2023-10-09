Brüksel'de Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği temasları kurulacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan ekonomi yönetimi uluslararası temaslar kurmaya devam ediyor.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, yarın Brüksel'i ziyaret ederek, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Türk temsilcilerle çeşitli temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Bolat'ın, Avrupa Politika Merkezi'nde ve "Bruegel Konuşmaları Etkinliği" kapsamında Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin önemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, her iki tarafa sunduğu fırsatlar ile küresel değer zincirlerinde yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde Türkiye-AB işbirliğinin güçlendirilmesi konularına ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.

Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleşmesi amaçlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolat, ziyaret kapsamında, Türkiye-AB ikili ticari ve ekonomik işbirliği ile taraflar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik imkanları ele almak üzere Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiser Paolo Gentiloni ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan Bolat'ın, Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)