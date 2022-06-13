BSMV adımı, kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi için atıldı

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ve Türk Lirası'nın değerini artırmak üzere bir dizi tedbir alırken, banka ve sigorta muameleleri vergisi artırıldı.

Tüketici kredilerinde bugüne kadar yüzde 5 olarak uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranının yüzde 10'a yükseltilmesinin, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" yapıldığı ortaya konuldu.

Yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 10 oldu

Resmi Gazete'nde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 10 olarak yeniden belirlenmişti.

Kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor

Söz konusu düzenleme, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" hayata geçirildi.

Yeni bir adım

Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 9 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olan açıklamalara uygun yeni bir adım daha atılmış oldu.

Uygulama 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli

Düzenleme, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere geçerli olacak.