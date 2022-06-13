Petrol
119.64
-1.94%
Euro
18.1271
0.64%
Dolar
17.2641
0.90%
Altın
1.034
0.40%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
443.004
-7.73%
BTXN Coin
8.19
-10.49%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    BSMV adımı, kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi için atıldı

    Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele ve Türk Lirası'nın değerini artırmak üzere bir dizi tedbir alırken, banka ve sigorta muameleleri vergisi artırıldı.
    • 13.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BSMV adımı, kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi için atıldı

    Tüketici kredilerinde bugüne kadar yüzde 5 olarak uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranının yüzde 10'a yükseltilmesinin, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" yapıldığı ortaya konuldu.

    Yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 10 oldu

    Resmi Gazete'nde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 10 olarak yeniden belirlenmişti.

    Kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor

    Söz konusu düzenleme, "kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi ve enflasyon ile mücadele amaçları kapsamında" hayata geçirildi.

    Yeni bir adım

    Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 9 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olan açıklamalara uygun yeni bir adım daha atılmış oldu.

    BSMV

    Uygulama 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli

    Düzenleme, 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere geçerli olacak.


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum'da soluk borusuna şeker kaçan minik kızı, babası kurtardı
    İç Haber

    Erzurum'da soluk borusuna şeker kaçan minik kızı, babası kurtardı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Voleybol

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir