Bu 10 komutu verin, ChatGPT ile borçlarınızı bitirin....

Yapay zeka, artık sadece teknoloji veya tasarım alanlarında değil; kişisel finans yönetiminde de önemli bir yardımcı haline geldi.

Maaşınızı nasıl yöneteceğinizden borçlarınızı nasıl kapatacağınıza, yatırım hedeflerinize ulaşmaktan ek gelir yaratma yollarına kadar pek çok konuda yapay zekâdan destek alabilirsiniz.

Aşağıda, bu konularda kullanabileceğiniz en etkili komutları derledik.

Kendiniz hakkında bir özet geçin. Örneğin:

"Gelirim 25.000 TL, aylık giderim 15.000 TL, toplam borcum 30.000 TL. Kısa vadede borçlarımı bitirip uzun vadede yatırım yapmak istiyorum."

İşte, ChatGPT için kullanabileceğiniz finansal destek komutları...

1. Aylık Bütçe Planı Oluşturma

Yapay zekâdan gelir-gider dengenizi analiz etmesini, aylık tasarruf hedefleri belirlemesini isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“Gelirim 20.000 TL, giderlerim kira 7.000, fatura 2.000, market 4.000 TL. Bana 50/30/20 kuralına göre aylık bütçe planı yap.”

Bu tür bir komut, harcama kalemlerini tablo halinde sunar ve tasarruf oranınızı artırmak için öneriler verir.

2. Borç Kapatma Stratejisi

Birden fazla borcunuz varsa yapay zekâdan “snowball” (küçük borçtan başlama) veya “avalanche” (yüksek faizden başlama) yöntemleriyle ödeme planı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“Kredi kartı borcum 15.000 TL %40 faizli, ihtiyaç kredim 30.000 TL %25 faizli. Her ay 3.000 TL ödeyebilirim. En hızlı şekilde borçtan nasıl çıkarım?”

AI size ödeme sırası, toplam faiz yükü ve hedef tarih gibi verileri içeren bir plan çıkarabilir.

3. Yatırım Portföyü Oluşturma

Yapay zekâ, risk toleransınıza göre yatırım dağılımı planlayabilir.

Komut örneği:

“Aylık 5.000 TL yatırım yapabilirim. Risk toleransım orta, hedefim 10 yılda 1 milyon TL birikim. Bana varlık dağılımı öner.”

Çıktıda genellikle hisse senedi, altın, fon veya mevduat oranlarıyla dengeli bir portföy planı yer alır.

4. Acil Durum Fonu Planı

Finansal güvenlik için oluşturmanız gereken acil durum fonunu da hesaplatabilirsiniz.

Komut örneği:

“Aylık giderim 12.000 TL. 6 aylık acil durum fonu için hedef tutarımı ve bu hedefe 1 yılda nasıl ulaşacağımı hesapla.”

5. Zam Görüşmesi ve Maaş Artışı Hazırlığı

Yapay zekâdan, maaş zammı istemek için profesyonel konuşma taslakları oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“Yazılım alanında 5 yıldır çalışıyorum, maaşım 30.000 TL, piyasa ortalaması 38.000 TL. Yöneticimle zam görüşmesinde kullanabileceğim 3 farklı konuşma metni hazırla.”

6. Yan Gelir ve Ek Kazanç Fikirleri

Gelirinizi artırmak için yapay zekâdan size uygun yan gelir fikirleri isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“Haftada 10 saat ayırabilirim, grafik tasarım ve içerik yazarlığı biliyorum. Bana Türkiye pazarında uygun 5 yan gelir fikri öner.”

Bu şekilde becerilerinize göre dijital iş fikirleri ve potansiyel kazanç aralıkları alabilirsiniz.

7. Kısa Vadeli Yatırım Seçenekleri

Kısa vadede paranızı değerlendirmek istiyorsanız, yapay zekâdan likit fon, vadeli mevduat veya düşük riskli yatırım araçlarını kıyaslamasını isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“6 ay içinde 100.000 TL’yi düşük riskle değerlendirmek istiyorum. Bana alternatif yatırım araçları ve vergi etkilerini anlat.”

8. Otomatik Tasarruf Planı

Yapay zekâdan, gelirinizin belirli bir kısmını otomatik olarak tasarrufa yönlendiren planlar veya uygulama önerileri isteyebilirsiniz.

Komut örneği:

“Aylık 25.000 TL maaşımın %10’unu otomatik birikime ayırmak istiyorum. Banka veya uygulama bazlı öneriler ver.”

9. Emeklilik Hedefi ve Uzun Vadeli Planlama

Geleceğe dönük birikim planı oluşturmak için de kullanılabilir.

Komut örneği:

“40 yaşındayım, emeklilikte yılda 200.000 TL gelir hedefliyorum. Şu an 150.000 TL birikimim var, her ay 3.000 TL yatırım yapabilirim. Hedefe nasıl ulaşırım?”

10. Veri ve Tablo Çıktısı Alma

Son olarak, yapay zekâdan tüm bu planları tablo veya Excel (CSV) formatında istemeniz de mümkündür.

Komut örneği:

“Bana 12 aylık borç ödeme planını CSV formatında ver, sütunlar: Ay, Taksit, Anapara, Faiz, Kalan Borç olsun.”