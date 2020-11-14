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- Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi
- AA
- 14.11.2020 - 09:16
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, euro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.
BORSA YÜKSELDİ
BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATI DÜŞTÜ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13 azalışla 3.106 liraya geriledi.
Geçen hafta 872 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759 liraya düştü.
ABD DOLARI GERİLEDİ
Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, euro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.
YATIRIM FONLARI DEĞER KAYBETTİ
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti.
Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.