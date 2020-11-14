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Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

İşlem günlerinin kapanmasının adından yapılan değerlendirmeye göre, bu hafta Borsa yatırımcısı, döviz ve altın yatırımcısından daha fazla gelir elde etti.