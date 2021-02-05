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- Bu hafta döviz ve altın kaybettirdi
Bu hafta döviz ve altın kaybettirdi
- AA
- 05.02.2021 - 19:23
- Güncelleme : 05.02.2021 - 19:28
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 6,65, dolar/TL yüzde 3,30, euro/TL yüzde 4,44 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,65 artarak 1.527,17 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN BU HAFTA YÜZDE 6,65 KAYBETTİ
Küresel piyasalarda altının Ons fiyatının gerilemesi ve doların TL karşısında değer kaybetmesi iç piyasaya düşüş olarak yansıyor.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694 liraya geriledi.
ÇEYREK ALTIN 658 LİRAYA KADAR İNDİ
Geçen hafta 705 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658 liraya düştü.
DOLAR YÜZDE 3,30 DEĞER KAYBETTİ
Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 liraya, euro da yüzde 4,44 azalarak 8,4720 liraya geriledi.
YATIRIM FONLARI KAYIPTA
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.