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Bu hafta döviz ve altın kaybettirdi

Bu hafta döviz ve altın kaybettirdi

Yatırımcılar, uzun zamandan bu yana güvenli yatırım olarak gördükleri altın ve dolarda kayıp yaşarken, tüm haftanın değerlendirmesinde Borsa ile kazandı.