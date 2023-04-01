Bu hafta en çok kazandıran yatırımlar! BIST 100 yüzde 4,35 kazandırdı İçinde bulunduğumuz hafta, yatırımcılara en çok Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri kazandırdı.

AA

Yatırım araçlarının her birinin ayrı ayrı performansı ve birbirleri ile mukayesesini merak edenlerin akıllarındaki sorular cevap buldu.

En çok kazandıran yatırım

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,35 ile en çok kazandıran yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.752,91 ve en yüksek 5.074,03 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,35 azalarak 4.812,93 puandan tamamladı.

Altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 değer kaybetti

Altının gram satış fiyatı yüzde 0,16 değer kaybederken; Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 değer kaybıyla 1.221 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,15 azalışla 8.183 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.005 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.003 liraya indi.

Dolar/TL yüzde 0,60, euro/TL yüzde 1,82 değer kazandı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,60 artışla 19,1860 liraya, avro da yüzde 1,82 kazanımla 20,8910 liraya yükseldi.

Bireysel emeklilik fonları değer kaybettirdi

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.