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    Bu hafta kazandıran yatırım araçları

    Yatırımcılara bu hafta en fazla Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri kazandırdı.
    • AA
    • 06.11.2021 - 16:26
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    Bu hafta kazandıran yatırım araçları

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,04, altının gram satış fiyatı yüzde 1,17, dolar/TL yüzde 1,05, euro/TL yüzde 0,52 değer kazandı.

    BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 4,04 ARTTI

    BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,67, en yüksek 1.586,59 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,04 artarak 1.583,59 puandan tamamladı.

    ALTIN, YÜZDE 1,17 KAZANÇ SAĞLADI

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazanımla 561,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 artışla 3.718,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 898 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 908,00 liraya çıktı.

    dolar

    DOLAR YÜZDE 1,05 KAZANDI

    Bu hafta ABD doları yüzde 1,05 değer kazanarak 9,7090 liraya, euro da yüzde 0,52 artarak 11,1940 liraya yükseldi.

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,81 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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