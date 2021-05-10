Bu hafta piyasalarda 2,5 gün işlem görülecek

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu hafta yurt içi piyasalarda 2,5 gün işlem görülebilecek. Hafta içinde işgücü, sanayi üretimi, perakende satışlar, ödemeler dengesi verileri izlenecek.

Bugün saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

BORSA İSTANBUL, POZİTİF İLERLİYOR

Yurt içinde, geçen hafta pozitif bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,95, haftalık bazda ise 3,11 değer kazanarak haftayı 1.441,33 puandan tamamladı.

BAYRAM TATİLİ DOLAYISIYLA YURT İÇİ PİYASALAR ÇARŞAMBA ÖĞLENE KADAR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda çarşamba öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini hatırlatan analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

DİRENÇ DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.460 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.