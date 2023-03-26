Bu hafta yatırım araçlarından kazandıranlar! Altın ve döviz Yatırımcı tercihlerinin hangisinin kazandırdığı merak ediliyor. Borsa, döviz ve altındaki duruma bakıldığında bu haftada borsa kaybettirirken, altın ve dövizin kazandırdığı görülüyor.

Haber Merkezi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,03 kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.890,44 puanı, en yüksek 5.137,07 puanı gördü. Altın yüzde 2,60 kazandırdı 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,60 artışla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,62 kazançla 8 bin 195 liraya yükseldi. Dolar 0,34 kazanç sağladı Doların satış fiyatı yüzde 0,34 değer kazanarak 19,0710 liraya yükseldi. Euronun satış fiyatı yüzde 1,50 arttı Euronun satış fiyatı ise yüzde 1,50 artışla 20,5170 liraya çıktı. Sterlin yüzde 0,91 kazandırdı Geçen hafta 23,1400 lira olan sterlinin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 kazançla 23,3500 liraya yükseldi.