Bu hafta yatırım araçlarının en fazla kazandıranı: Borsa Borsa, döviz, altın ve yatırım fonları... Bu yatırımların getirileri küresel piyasalara, alınan kararlara ve açıklanan verilere göre şekilleniyor.

AA

Her hafta yatırımcının hangi araçtan daha fazla kazandığına dair istatistiktik yayınlanıyor.

Yatırımcıların bu hafta da en çok hangi araçtan kazanç sağladığı açıklandı.

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,97, dolar/TL değer kazandı.

Diğer yatırımlara bakıldığında ise dolar yüzde 0,69, euro/TL yüzde 0,56, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değerlendi.

BIST 100 endeksi 8.039,18 puandan kapanış yaptı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.644,68 ve en yüksek 8.094,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 değer kazanarak 8.039,18 puandan tamamladı.

Bu hafta altın yüzde 0,66 değerlendi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 artışla 11 bin 160 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2 bin 747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 765 liraya çıktı.

Dövizdeki değer artışları

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,1660 liraya, euro ise yüzde 0,56 kazançla 28,9830 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta değişim göstermedi

Yatırım fonları bu hafta değişim göstermezken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Kıymetli Maden fonları" oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)