Bu hafta yatırım araçlarının performansı açıklandı! Altın lider oldu

Yatırım araçlarının bir haftalık seyrinde hangisinin daha çok kazandırdığı açıklandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1, altının gram fiyatı yüzde 1,21, euro/TL yüzde 0,71 ve dolar/TL yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.870,07 puanı ve en yüksek 11.201,69 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1 üzerinde, 11.007,37 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN BU HAFTA YÜZDE 1,21 ARTTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,21 artışla 5 bin 788 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 39 bin 30 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 579 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,21 artarak 9 bin 695 liraya yükseldi.

EURO YÜZDE 0,71 YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 42,5150 liraya, euro ise yüzde 0,71 yükselerek 49,5840 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,21, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,77 ile "fon sepeti" fonları oldu.