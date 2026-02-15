Bu haftanın yatırım araçlarının performansı açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu hafta piyasaların yıldızı borsa oldu. Güçlü alımlar ve artan işlem hacmiyle endeks yukarı yönlü seyrini korudu, yatırımcısına kazandırdı.

Özellikle banka ve sanayi hisselerinde görülen sert yükselişler dikkat çekerken, bazı hisselerde haftalık primler çift hanelere ulaştı. Küresel piyasalardaki olumlu hava ve iç piyasada artan risk iştahı, yükselişi destekleyen temel faktörler arasında yer aldı.

Son haftada "Yatırımcıları hangi araçlar mutlu etti?" diye bakıldığında BIST 100 endeksinin tekrar zirveye çıktığı görüldü.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.620,61 puanı ve en yüksek 14.320,87 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,87 üstünde 14.180,69 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,47 artışla 7 bin 18 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 yükselişle 47 bin 271 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 584 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,47 artarak 11 bin 755 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 lira, euro ise yüzde 0,73 yükselerek 51,9260 lira oldu.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.