Bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak

Bu yıl 541 bin hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, arazi toplulaştırması çalışmaları kapsamında bu yıl sonuna kadar 541 bin hektar alanda daha çalışmaların tamamlanacağını aktardı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye genelinde yürütülen tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de toplulaştırma yapılmaya uygun 14 milyon 300 bin hektar alan bulunduğunu belirten Yıldız, 8 milyon 250 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yıldız’ın verdiği bilgilere göre; 2018'de 496 bin hektar, 2019'da 619 bin hektar ve bu yıl ekim sonu itibarıyla 425 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandı. Yıl sonu itibarıyla 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacak. Böylece 2020 sonunda 4 milyon 770 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanacak. Kalan 3 milyon 480 bin hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

“SULAMA PROJELERİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA YATIRIM MALİYETLERİNDE TASARRUF SAĞLANDI”

Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına uygun gerçekleştirildiğinde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını vurgulayan Yıldız, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleriyle kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 azaldığına dikkati çekti.

5 İLDE YÜRÜTÜLEN TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 5 ilde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarının detayları da paylaşıldı.

Aydın'da bu yıl, 2 projede toplam 21 bin 900 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyeti yürütülüyor. 8 bin 946 hektar alanda çalışmaların tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 6 bin 556 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendi.

Denizli'de bu yıl, 3 projede toplam 41 bin 963 hektar alanda yürütülen çalışmalarla 6 bin 500 hektar için tapu tescilinin tamamlandı.

Muğla'daki bir projeyle 4 bin 415 hektar alanda arazi toplulaştırması yapıldı. Gelecek yıl sonuna kadar 6 bin 700 hektar alanın toplulaştırılmasının hedeflendi.

Söz konusu 3 ilde bu yıl 6 projeyle 19 bin 861 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. 2021 sonuna kadar 25 bin 107 hektar alanda da faaliyetlerin tamamlanması amaçlandı.

Ayrıca, Burdur'da bu yıl iki projeyle 18 bin 206 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütüldü. 2 bin 75 hektar alanda çalışmaların tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da da 3 projeyle 9 bin 998 hektar alanda toplulaştırma çalışmaları sonucu tapu tescilleri gerçekleştirildi.