Bugün açıklanacak! Piyasaların gözü Fed'in politika faiz kararında ABD Merkez Bankası'nın beklenen politika faizi kararı bugün saat 21.00'de açıklanacak. Açıklamanın ardından saat 21.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması beklenecek.

AA

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler arttı.

Bu beklentiler de küresel piyasalara negatif yansıdı.

Bugün Fed'in faiz kararı ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Faizin sabit bırakılması ihtimali konuşuluyor

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.

Fed'in politika faizi yüzde 5,50

Fed, faizi en son düzenlenen taplantıda yüzde 5,25 seviyesinden yüzde 5,50 seviyesine yükseltti.

10 yıllık ABD hazine tahvil getirileri yükseldi

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, 10 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin de Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Janet Yellen'in Japonya'nın yene müdahalesi yanıtı

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Japonya'nın yene bir müdahalede bulunmasına anlayış gösterip göstermeyeceği sorusuna, "Ayrıntılara bağlı" cevabını verdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)