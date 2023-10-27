Bugün aktarılıyor! 1,1 milyar TL tarımsal destek ödemesi Bugün 1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.

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Gıdada ve ekonomik faaliyetlerde sürekliliği sağlamak adına tarım ve hayvancılık çeşitli alanlardaki desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir mesaj yayınlayarak bugün yapılacak desteği açıkladı.

Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesini şu ifadelerle duyurdu:

1 milyar 167 milyon 557 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Yapılacak desteğin alan ve toplam ödeme miktarı

Bitkisel ürün sigortası desteği: 999 milyon 868 bin 308 lira

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi: 68 milyon 991 bin 637 lira

Hayvan hastalıkları tazminat desteği: 67 milyon 499 bin 127 lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 25 milyon 754 bin 478 + Uzman eller projesi desteği 4 milyon 497 bin 500 lira

Toprak analizi desteği: 945 bin 950 lira

Toplam 1 milyar 167 milyon 557 bin lira