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- Bugün düşüyor! Altın fiyatları 25 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Bugün düşüyor! Altın fiyatları 25 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak Salı 2022 altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 11:18
Altın fiyatları güne düşüşle başladı.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki iniş ve çıkış yatırımcıların takibinde.
25 Ocak 2022 Salı günü gram altın fiyatı 798 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1318 lira civarında. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
25 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 798,85
SATIŞ: 798,98
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.296,00
SATIŞ: 1.318,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.183,00
SATIŞ: 5.255,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.591,00
SATIŞ: 2.636,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.215,47
SATIŞ: 5.290,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 724,02
SATIŞ: 729,62
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.840,70
SATIŞ: 1.841,06