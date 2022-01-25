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Bugün düşüyor! Altın fiyatları 25 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Bugün düşüyor! Altın fiyatları 25 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak Salı 2022 altın fiyatları...