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Bugün Euro Bölgesi'nin enflasyonu bekleniyor

Bugün Euro Bölgesi'nin enflasyonu bekleniyor

Küresel piyasalar, yapılan açıklamalar ve veriler ışığında nabzını düzenliyor. Yatırımcı da buna paralel hareket etmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında ise bu düzen daha da dalgalı seyretti.