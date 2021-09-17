- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Bugün Euro Bölgesi'nin enflasyonu bekleniyor
Bugün Euro Bölgesi'nin enflasyonu bekleniyor
- AA
- 17.09.2021 - 10:08
- Güncelleme : 17.09.2021 - 10:33
Küresel piyasalar son gelen veriler ve koronavirüsün Delta varyantı etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de vadeli işlem kontratları ve opsiyonlarda vade sonu olması sebebiyle pay piyasalarında oynaklığın artma riski bulunuyor.
ECB AÇIKLAMA YAPTI
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, bankanın destekleyici duruşunun süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, ülkelerin ekonomik toparlanma için mali destek vermelerinin gerekliliğini bir kez daha dile getirdi.
EURO/DOLAR 1,1770
Euro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1770'ten işlem görüyor.
DOLAR/TL 8,5350
Dolar/TL ise dün yüzde 1,2 değer kazancıyla 8,5354'e çıkmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5350 seviyesinde işlem görüyor.
BUGÜN EURO BÖLGESİ'NİN TÜFE BİLGİSİ BEKLENİYOR
Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.